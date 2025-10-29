Energiewende Neue Trasse im Salzland verbindet Industriezentren in Mitteldeutschland und Niedersachsen
Ontras will eine Wasserstoffleitung zwischen der Region Halle und Preußlitz errichten. Eine bestehende Erdgastrasse soll auf den Energieträger der Zukunft umgerüstet werden.
29.10.2025, 06:09
Preußlitz/MZ. - 7.700 Kilometer umfasst aktuell das Erdgas-Fernleitungsnetz in Ostdeutschland. Netzbetreiber Ontras wird in den kommenden Jahren außerdem ein etwa 600 Kilometer langes Leitungsnetz für den Transport von Wasserstoff errichten. Rund 80 Prozent dieses sogenannten H2-Startnetzes entstehen durch die Umstellung bestehender Erdgasleitungen, der Rest wird neu gebaut. Darunter auch eine durch den Salzlandkreis führende Trasse.