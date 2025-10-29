Ontras will eine Wasserstoffleitung zwischen der Region Halle und Preußlitz errichten. Eine bestehende Erdgastrasse soll auf den Energieträger der Zukunft umgerüstet werden.

Neue Trasse im Salzland verbindet Industriezentren in Mitteldeutschland und Niedersachsen

So wie hier will Ontras in den nächsten Jahren eine 35 Kilometer lange Wasserstoffleitung zwischen Preußlitz und Angersdorf bei Halle errichten.

Preußlitz/MZ. - 7.700 Kilometer umfasst aktuell das Erdgas-Fernleitungsnetz in Ostdeutschland. Netzbetreiber Ontras wird in den kommenden Jahren außerdem ein etwa 600 Kilometer langes Leitungsnetz für den Transport von Wasserstoff errichten. Rund 80 Prozent dieses sogenannten H2-Startnetzes entstehen durch die Umstellung bestehender Erdgasleitungen, der Rest wird neu gebaut. Darunter auch eine durch den Salzlandkreis führende Trasse.