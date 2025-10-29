Die Firma Anlagentechnik Aschersleben hat gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut Magdeburg einen Schweißroboter entwickelt, der monotone Arbeiten übernimmt. Wie die Arbeitsagentur dazu meint.

Frank Zeitz bei der Arbeit: Vor dem Schweißvorgang erwärmt er das Bauteil auf eine Temperatur von 180 Grad.

Aschersleben/MZ - „Ich muss nicht mehr ewig vor’m Bauteil knien. Der Roboter erleichtert die Arbeit enorm“, findet Frank Zeitz. Er ist Schweißer beim Unternehmen A.T.A (Anlagentechnik Aschersleben) und gehört dort zu den älteren Mitarbeitern. Zu denen also, die demnächst in Rente gehen könnten, aber so lange wie möglich im Betrieb gehalten werden sollen. Etwa zehn Prozent der Belegschaft ist 60 Jahre und älter, sagt Firmengründer Norbert Buschmeier.