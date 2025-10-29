Die Fraktionsvorsitzenden von CDU, IG BWK und Freier Fraktion fordern bessere Information, FDP-Fraktionschef wünscht sich Sparkurs beim Personal.

Welche Schwerpunkte im Haushalt der Stadt Köthen für 2026 gesetzt werden

Die Stadt Köthen zahlt 2026 9.000 Euro zusätzlich an die GmbH der Badewelt, um aktiven Kameraden der Feuerwehr 1,5 Stunden Gratis-Eintritt in Begleitung zu ermöglichen.

Köthen/MZ. - Der Stadtrat hat am Montag mit großer Mehrheit den Haushalt für 2026 beschlossen. Gegenstimmen kamen von der Faktion IG BWK, fünf Räte enthielten sich. Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Linke) wies auf Unsicherheitsfaktoren hin, einer sei die Kreisumlage – der Anteil der Einnahmen, den die Stadt an den Kreis zahlen muss für dessen Aufgaben. Die Stadt habe 40,5 Prozent kalkuliert, „die Vorstellungen des Kreises sind 42,5 Prozent“.