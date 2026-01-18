THW und Feuerwehr unter einem Dach, sowie erstes Fazit nach Berlin-Einsatz. Weitere Freiwillige gesucht.

Nachwuchsretter im Austausch - THW Bernburg berichtet von Einsatz bei Stromausfall in Berlin

Die Nachwuchsretter der Jugenfeuerwehr zu Gast beim THW Bernburg.

Bernburg/MZ. - Blau und Orange – das sind die markanten Farben der Anzüge gewesen, die vor wenigen Tagen am Bernburger Standort des THW-Ortsverbandes zu sehen waren. Denn die Mitglieder des THW hatten dort die Nachwuchsretter der Jugendfeuerwehr Aderstedt eingeladen. „Wir haben schon jahrelang eine freundschaftliche Beziehung zur Feuerwehr Aderstedt. Bei Einsätzen und Aktivitäten“, sagt THW-Ortsverbandsleiter Jörg Däumichen.