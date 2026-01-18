weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Austausch: Nachwuchsretter im Austausch - THW Bernburg berichtet von Einsatz bei Stromausfall in Berlin

THW und Feuerwehr unter einem Dach, sowie erstes Fazit nach Berlin-Einsatz. Weitere Freiwillige gesucht.

Von Katharina Thormann 18.01.2026, 07:05
Die Nachwuchsretter der Jugenfeuerwehr zu Gast beim THW Bernburg.
Die Nachwuchsretter der Jugenfeuerwehr zu Gast beim THW Bernburg. Foto: THW

Bernburg/MZ. - Blau und Orange – das sind die markanten Farben der Anzüge gewesen, die vor wenigen Tagen am Bernburger Standort des THW-Ortsverbandes zu sehen waren. Denn die Mitglieder des THW hatten dort die Nachwuchsretter der Jugendfeuerwehr Aderstedt eingeladen. „Wir haben schon jahrelang eine freundschaftliche Beziehung zur Feuerwehr Aderstedt. Bei Einsätzen und Aktivitäten“, sagt THW-Ortsverbandsleiter Jörg Däumichen.