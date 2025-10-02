Ein 35-Jähriger Bernburger wurde auf dem Weg zur MPU - und bei weiteren Gelegenheiten - ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Am Amtsgericht ist er nun verurteilt worden.

Nach mehreren Drogenfahrten ohne Führerschein: Bernburger muss sich vor Gericht verantworten

Bernburg/MZ - Es gibt Fälle im Alltag, die an Dreistigkeit kaum zu überbieten sind. Doch diese Geschichte hat sich genauso zugetragen. Ein 35-jähriger Bernburger wollte seine Fahrerlaubnis wieder erwerben und weilte bei einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU). Zu der ist er jedoch ohne „Fleppe“ mit einem Audi A 8 hingekutscht. Und geriet bei der Heimfahrt in eine Polizeikontrolle.