  4. Prozess am Amtsgericht: Nach mehreren Drogenfahrten ohne Führerschein: Bernburger muss sich vor Gericht verantworten

Ein 35-Jähriger Bernburger wurde auf dem Weg zur MPU - und bei weiteren Gelegenheiten - ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Am Amtsgericht ist er nun verurteilt worden.

Von Carsten Roloff 02.10.2025, 10:00
Ein Bernburger musste sich wegen Drogenfahrten ohne Führerschein vor Gericht verantworten.
Ein Bernburger musste sich wegen Drogenfahrten ohne Führerschein vor Gericht verantworten. (Symbolfoto: David-Wolfgang Ebener/dpa)

Bernburg/MZ - Es gibt Fälle im Alltag, die an Dreistigkeit kaum zu überbieten sind. Doch diese Geschichte hat sich genauso zugetragen. Ein 35-jähriger Bernburger wollte seine Fahrerlaubnis wieder erwerben und weilte bei einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU). Zu der ist er jedoch ohne „Fleppe“ mit einem Audi A 8 hingekutscht. Und geriet bei der Heimfahrt in eine Polizeikontrolle.