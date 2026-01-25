Die Besucher der zweiten NCC-Prunksitzung erleben am Samstagabend ein abwechslungsreiches Programm mit Tanz, Akrobatik, Gesang und Büttenreden. Warum Gäste dafür 650 Kilometer gefahren sind.

Die „alten Schachteln“ des NCC bringen mit dem Lied „Links Rechts“, das niederländische Fans zur Fußball-EM populär machten, Stimmung ins Klubhaus.

Nienburg/MZ. - Knapp 300 Gäste, die meisten davon kostümiert, haben am Samstagabend bei der zweiten Prunksitzung der 47. Session des Nienburger Carneval-Clubs (NCC) mitgefeiert. Mit 650 Kilometer die weiteste Anreise ins Klubhaus hatte die Delegation des Narrenvereins Jestetten. Nach dem Besuch der Saalestädter am Wochenende zuvor in dem Dorf an der schweizerischen Grenze kamen die Baden-Württemberger diesmal nach Nienburg, um die seit 36 Jahren währende Freundschaft der Karnevalisten aus Ost und West zu pflegen. „Wie die Guggemusik Rettestej feiern auch unsere Landsknechte 40. Geburtstag“, verwies NCC-Vorsitzender Christian Pannicke auf den Anlass.