Neue Nutzung Nach krebserregendem Naphthalin-Fund - das wird nun aus gesperrter „Gelber Schule“ in Bernburg

Sieben Jahre nach dem krebserregenden Naphthalinfund in dem Gebäude an der Tolstoiallee in Bernburg sollen die Türen nun zum neuen Schuljahr wieder aufgehen. Das ist dort geplant.