Mit neuen Spielgeräten, barrierefreier Toilette und Bolzplatz soll die „Sonnenwiese“ in Uthausen umgestaltet werden. Kosten belaufen sich auf rund 575.000 Euro. Wann der Baubeginn sein soll und was sich vor allem für Kinder vor Ort verbessern soll.

Kemberg/MZ. - In Uthausen tut sich was – und zwar mitten im Dorf. Die „Sonnenwiese“ zwischen Glockenturm und Gemeinschaftshaus soll komplett „umgekrempelt“ werden. Aus der eher schlichten Grünfläche soll ein Treffpunkt für alle Generationen entstehen: mit neuen Spielgeräten, Aufenthaltszonen, barrierefreier Toilette, Stromanschlüssen und Platz für Dorffeste. „Wenn wir hier was machen, dann so, dass alle auch was davon haben“, berichtet Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig (CDU). Und das meint der Mann ganz wörtlich.