In den Altkleider-Containern landet mittlerweile immer mehr Müll.

Ballenstedt/MZ. - Noch tragbare Kleidung in den Sammelcontainer, Verschlissenes in den Müll - diese Trennung soll es laut einer neuen EU-Richtlinie nicht mehr geben. Damit mehr Textilien recycelt werden, soll künftig alles gesammelt werden. Das könnte die Probleme verschärfen, die es ohnehin schon an den Stellplätzen der Altkleidercontainer gibt.