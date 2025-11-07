weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Salzland-Kliniken: Nach Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Ameos muss jetzt zahlen

Salzland-Kliniken Nach Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Ameos muss jetzt zahlen

13 Jahre nach dem Erwerb der Krankenhäuser im Salzland ist der Streit um den Kaufpreis höchstrichterlich entschieden worden. Welche Millionen-Summe der Salzlandkreis nun erwartet und warum weitere Klagen gegen den schweizerischen Konzern laufen.

Von Torsten Adam 07.11.2025, 10:46
Im Frühjahr 2012 wechselte auch das ehemals kommunale Bernburger Krankenhaus den Besitzer und wird seitdem vom schweizerischen Klinikkonzern Ameos betrieben.
Im Frühjahr 2012 wechselte auch das ehemals kommunale Bernburger Krankenhaus den Besitzer und wird seitdem vom schweizerischen Klinikkonzern Ameos betrieben. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Beschwerde des schweizerischen Konzerns Ameos gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Naumburg zurückgewiesen. Damit endet der Rechtsstreit um den Kaufpreis für die seinerzeit defizitären Salzland-Kliniken, die der Salzlandkreis aus diesem Grund vor 13 Jahren an Ameos veräußert hatte.