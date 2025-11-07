13 Jahre nach dem Erwerb der Krankenhäuser im Salzland ist der Streit um den Kaufpreis höchstrichterlich entschieden worden. Welche Millionen-Summe der Salzlandkreis nun erwartet und warum weitere Klagen gegen den schweizerischen Konzern laufen.

Nach Entscheidung des Bundesgerichtshofs: Ameos muss jetzt zahlen

Im Frühjahr 2012 wechselte auch das ehemals kommunale Bernburger Krankenhaus den Besitzer und wird seitdem vom schweizerischen Klinikkonzern Ameos betrieben.

Bernburg/MZ. - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Beschwerde des schweizerischen Konzerns Ameos gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Naumburg zurückgewiesen. Damit endet der Rechtsstreit um den Kaufpreis für die seinerzeit defizitären Salzland-Kliniken, die der Salzlandkreis aus diesem Grund vor 13 Jahren an Ameos veräußert hatte.