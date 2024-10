Wiedereröffnung nach Umbau Nach eineinhalb Jahren Schließung: Bernburger Sparkassen-Filiale am Zepziger Weg wiedereröffnet

Die Sparkassen-Geschäftsstelle am Zepziger Weg in Bernburg ist nach einer Rundumerneuerung nun wieder geöffnet. Das ist am Sonnabend mit einem kleinen Fest gefeiert worden. Was für die Kunden neu ist.