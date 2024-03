Nach 22 Jahren: Carmen Koziol übergibt das Seniorenheim in Könnern an die Burchard Führer GmbH

Könnern/MZ. - Diesen Schritt hat sich Carmen Koziol gut überlegt: Anfang Mai wird sie ihr Alten- und Pflegeheim „Bürgergarten“ in Könnern an die Burchard Führer GmbH übergeben. „Ich glaube, dass ich den richtigen Partner gefunden habe“, sagt die Inhaberin der Einrichtung am Stadtrand von Könnern, mit einer Kapazität von 44 Plätzen, von denen aktuell alle belegt sind. Auch Jan Fritsche, einer der Geschäftsführer der Führer-Gruppe, hat ein gutes Gefühl. „Wir freuen uns, dass wir den Standort in unsere Gruppe integrieren können.“