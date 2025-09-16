Familienstreit in Könnern geriet außer Kontrolle und landete nun vor dem Amtsgericht in Bernburg. Dieses Urteil wurde gesprochen.

Mit Messer auf den Bruder losgegangen - dieses Urteil wird gesprochen

Bernburg/Könnern/MZ. - Diese Szene sprach Bände und symbolisierte das zerrüttete Familienverhältnis. Aus Angst seinem Bruder über den Weg zu laufen, der sich mit seinem Anwalt sowie seinen Eltern vor der Eingangstür des Amtsgerichts Bernburg nach der Verhandlung eine ganze Zeit lang unterhielt, wartete der Geschädigte im Treppenhaus. Die Wache half dem Leipziger aus der Patsche und öffnete ihm den Hinterausgang, der für das Personal vorgesehen ist.