Zwei Stunden lang im „Hinterhalt“ sitzen, um einen Storch beim Füttern seiner Küken zu fotografieren? Für Angelika Schramm ist das kein Problem. Nun hat die Fotografin erstmals einen Kalender mit Könnern-Motiven erstellt.

Angelika Schramm mit dem fertigen Kalender für Könnern in ihrem Büro, wo er entstanden ist.

Könnern/MZ - Die Premieren-Ausgabe des Kalenders für Könnern ist kürzlich erschienen. Konzept, Fotos und Design stammen komplett von Angelika Schramm. Die Seiten zeigen einige Wahrzeichen der Stadt und malerische Landschaften - darunter das Rathaus im sanften Herbstlicht, die schneebedeckte Georgsburg und die berühmte Saalebrücke, auch die historische Turnhalle und einen neuen Bootsanleger. Und natürlich eine Storchenfamilie, die sich auf dem Schornstein einer ehemaligen Likörfabrik ein Nest gebaut hat.