Hort der Mehring-Grundschule in Bernburg hat ein eigenes Kino

Bernburg/MZ. - Hortleiterin Jacqueline Krätschmann hatte einen „Blockbuster“ angekündigt. So ganz ernst gemeint war das sicher nicht, aber dass dieser Film, der am Freitag im Hort der Grundschule „Franz Mehring“ erstmals gezeigt wurde, etwas Besonderes ist, steht außer Frage. Im Mittelpunkt stehen nämlich die Kinder, die Mitte Januar ihr Können bei der Talente-Show in der Aula vor Publikum gezeigt hatten.