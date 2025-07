Mit Coaching und Gesundheitsprävention verhilft BIanca Thiele anderen Menschen zum Erfolg. Die Dessauerin hatte in ihrem Berufsleben selbst harte Zeiten durchlebt. Ihre Erfahrungen gibt sie weiter, wie hier bei ihrem ersten Bühnenauftritt in Wiesbaden.

Dessau/MZ. - „Zauberwasser“ – Bianca Thiele ist davon überzeugt. Als Kind verblüffte sie ihre Freunde im Kindergarten mit einem Flakon voller Zauberwasser und versuchte sie von dessen Wirkung bildhaft zu überzeugen. Nun, das klappte dann zwar nicht so wie gewünscht, schmunzelt sie, aber am Effekt zweifelt sie nicht. „Jeder Mensch trägt Zauberwasser in sich“, weiß sie heute. „Denn jeder gesunde Mensch hat einen unerschöpflichen Quell an Potenzial und Ressourcen, um seine Ziele erreichen zu können.“ Er muss es nur wollen.