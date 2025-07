In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei zur Sparkasse in die Dessauer Poststraße gerufen.

Dessau/MZ. - In das Foyer der Stadtsparkasse Dessau in der Poststraße hat es in der Nacht zum Sonntag, 5. Juli, einen Einbruchsversuch gegeben. Das hat die Polizei gemeldet.

Nach ihren Angaben war um 1.30 Uhr ein Einbruchsalarm ausgelöst worden. Vor Ort konnte im Nahbereich ein 22-jähriger Passant festgestellt werden. Dieser gab an, zwei bis drei Männer beobachtet zu haben, die die elektronisch verriegelte Haupteingangstür gewaltsam aufgeschoben und sich dann in das Foyer begeben hatten. Dort gab es eine weitere Tür, die das Eindringen in die dahinterliegenden Räumlichkeiten verhinderte. Die Männer sollen die Sparkasse dann in unbekannte Richtung verlassen haben.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, eine Spurensicherung vor Ort erfolgte. Ein konkreter Schaden konnte bislang nicht festgestellt werden.