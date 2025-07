Der Alkoholkonsum ist nicht das einzige Thema, was einem 51-Jährigen nach einer Polizeikontrolle in Bobbau zum Problem wird.

Mittags in Bobbau: Mann sitzt mit 2,56 Promille hinterm Steuer seines Ford

In Bobbau musste sich ein Ford-Fahrer einem Alkoholtest unterziehen.

Bobbau/MZ. - Gleich zwei Verstöße gegen geltendes Recht haben Folgen für einen 51-Jährigen.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, wurde bereits am Freitag gegen 14.45 Uhr auf dem E-Center-Parkplatz in Bobbau ein Pkw Ford kontrolliert. An dessen Steuer saß der 51-Jährige, bei dem die Beamten starken Alkoholgeruch feststellten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von 2,56 Promille.

Durch polizeiliche Recherche wurde außerdem bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Anschluss wurde laut Mitteilung des Polizeireviers eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und gegen den 51-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.