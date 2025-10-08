Ein 30-jähriger Bernburger ist vor dem Amtsgericht zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er soll seine Ex-Freundin mit einem Bierglas attackiert haben.

Mit Bierglas nach der Ex-Freundin geworfen: Bernburger wird am Amtsgericht verurteilt

Bernburg/MZ - Beziehungen halten nicht ewig, gehen in der heutigen Zeit häufig recht schnell auseinander. Wenn sich die ehemaligen Partner dann wenigstens noch in die Augen schauen können, wenn sie sich zufällig über den Weg laufen, ist die Welt noch in Ordnung. Aber so mancher nicht gelöste Konflikt endet im Saal 119 des Amtsgerichts in Bernburg.