Die BFG hat im Vorjahr insgesamt einen Besucherzuwachs verzeichnet, einige Bestmarken inklusive. Warum es nicht in allen Bereichen besser lief als 2024.

Mehr Gäste in Bernburger Freizeiteinrichtungen und ein Jahrtausendrekord in Museum

Die Sandmännchen-Ausstellung trug zu einem neuen Besucherrekord im Bernburger Museum bei.

Bernburg/MZ. - 266.017 Besucher sind im Vorjahr in den Einrichtungen der Bernburger Freizeit GmbH (BFG) gezählt worden. Das sind fast 3.000 mehr als 2024. „Besonders der Tagestourismus läuft sehr gut, weil Bernburg attraktiv aufgestellt ist“, zieht Geschäftsführer Thomas Gruschka ein positives Fazit. In den einzelnen Bereichen gab es unterschiedliche Entwicklungen, teilweise wurden Besucherrekorde geknackt. Die MZ gibt nachfolgend eine Übersicht.