Für Lkw fallen ab heute höhere Mautgebühren an, die auch bei Bernburger Unternehmern für Unmut sorgen. Doch die Branche steht noch vor weiteren Herausforderungen.

Torsten Kuhnert betreibt in Bernburg ein Umzugs- und Transportunternehmen. Wie andere Branchenvertreter sieht er die Mauterhöhung kritisch.

Bernburg/MZ - Ob Lebensmittel, Kleidung, Möbel oder die Abfallentsorgung: Vieles könnte in den kommenden Monaten teurer werden. Der Grund: eine Mauterhöhung für Lkw, die am heutigen Freitag in Kraft tritt. Zusätzlich zur bisher bestehenden Maut, die die Kosten für Infrastruktur, Lärmbelastung und Luftverschmutzung abdecken soll, kommt dadurch eine weitere Komponente von 200 Euro pro ausgestoßener Tonne CO₂ hinzu.