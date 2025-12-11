Im Bernburger Kurhaus läuft nicht alles nach Plan. Warum die Restaurierung und der Umbau des Denkmals deutlich mehr Geld verschlingt als geplant und welche Farbgebung die Außenfassade erhalten soll.

Architekt Volker Seidl (links) führte am Mittwoch durch die Kurhaus-Baustelle.

Bernburg/MZ. - Die Theaterspielzeit 2026/27 kann nicht pünktlich im Bernburger Kurhaus beginnen. Und auch der Kostenrahmen wird auf der Großbaustelle deutlich überschritten. Architekt Volker Seidl schenkte den Mitgliedern des Bauausschusses nach einer Führung am Mittwochnachmittag reinen Wein ein.