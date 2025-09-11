Vor drei Jahren schrieb die Stadt Könnern noch schwarze Zahlen. Nun muss der Gürtel enger geschnallt werden. Ganze sieben Millionen Euro fehlen im Haushalt.

Könnern/MZ. - Bei der letzten Stadtratssitzung in Könnern stellte Oliver Dippe den Mitgliedern des Stadtrates den von der Kommunalaufsicht bestätigten Jahresabschluss für das Jahr 2022 vor. Vor drei Jahren hatte die Stadt im Jahresergebnis ein Plus von über 490.000 Euro aufzuweisen. Allerdings hatte die Kommunalaufsicht zuvor den Haushalt für dieses Haushaltsjahr genehmigt. Deswegen kam es zu diesem positiven Jahresergebnis.