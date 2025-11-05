Strenzfeld/MZ. - Dass sich die Retter von der Feuerwehr selber feiern, kommt normalerweise eher nicht vor. Am Samstag aber hatten sie allen Grund dazu, denn fast auf den Tag genau vor 170 Jahren ist die freiwillige Feuerwehr in Bernburg gegründet worden: Am 30. Oktober 1885 hatten 26 Bürger seinerzeit den „Feuer-Rettungs-Vereins“ ins Leben gerufen. Und dies sei schon ein besonderes Jubiläum, wie Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) in ihrer Rede würdigte. „170 Jahre – das haben wir nicht so oft in Sachsen-Anhalt", sagte die Ministerin. Daher erklang an diesem Abend zurecht mehrfach der Titel „Ein Hoch auf uns" von Andreas Bourani.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.