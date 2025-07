Der Verein Kloster/Schloss Nienburg vermisst nicht nur jegliche Unterstützung aus dem Rathaus, sondern fühlt sich durch Bürgermeisterin Susan Falke sogar in seinem Engagement ausgebremst. Was diese zu den Vorwürfen sagt.

Heidi Becker und Thomas Kirchhoff, Mitglieder des Vereins Kloster/Schloss Nienburg/Saale, in historischen Gewändern während des Festzuges in der Partnerstadt Nienburg/Weser.

Nienburg/MZ. - Der vor knapp zwei Jahren gegründete Verein Kloster/Schloss Nienburg fühlt sich in seinem Engagement für die Revitalisierung des historischen Geländes durch Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos) ausgebremst. In einem offenen Brief an das Stadtoberhaupt, der der MZ vorliegt, kritisiert Vereinsvorsitzender Thomas Kirchhoff unter anderem, seit mehreren Monaten keine Antworten auf verschiedene Angebote ehrenamtlichen Wirkens zu bekommen.