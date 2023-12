Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alsleben/MZ/sus. - Eine schönere Kulisse hätten sich die Kinder der Kita „Gänseblümchen“ des Vereins Rückenwind in Alsleben am Donnerstagvormittag kaum wünschen können: Bei strahlendem Sonnenschein und einer schneebedeckten Landschaft waren sie auf den Neumarkt gekommen, um die Nordmanntanne für den diesjährigen Weihnachtsmarkt anzuputzen. Kleine Geschenke, Schleifen und andere Anhänger hatten sie dafür gebastelt. „Wir haben den Tag extra wegen des Wetters ausgesucht“, sagte Lars Langenberg, Vorsitzender des Kulturausschusses, mit einem Augenzwinkern. Der Weihnachtsmarkt selbst findet am Samstag, 16. Dezember, statt. Nach einem Programm der Grundschule um 14 Uhr in der Stadtkirche wird er um 15 Uhr von Bürgermeister Alexander Siersleben eröffnet.