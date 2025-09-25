Die Strenznaundorferin kann sich keinen anderen Beruf vorstellen: Sie möchte Erzieherin werden.

Kita „Gänseblümchen“ in Alsleben bildet weiter aus und hat mit Kathy Breuche passende Bewerberin gefunden

Kathy Breuche arbeitet gern mit Kindern und hat im August in der Kita „Gänseblümchen" ihre Ausbildung zur Erzieherin begonnen.

Alsleben/MZ. - Die Kleinen hat Kathy Breuche in der Kita „Gänseblümchen" in Alsleben beim Klettern und Rutschen immer im Blick. Oder gibt ihnen auch mal eine Hilfestellung. Dabei wirkt sie ganz ruhig und souverän, obwohl die 19-Jährige gerade erst ihre Ausbildung zur Erzieherin angefangen hat.