Das Sozialzentrum in der Auguststraße 68 in Bernburg beherbergt auch die Obdachlosenunterkunft der Stadt.

Bernburg/MZ. - Die Bundesregierung hat in diesem Jahr erstmalig ein Konzept zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit beschlossen, die bis spätestens im Jahr 2030 in Deutschland kein Thema mehr sein soll. Dazu wird über das Programm „Eingliederung hilft gegen Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Personen“ in den Kommunen Personal gefördert, das mit seiner Arbeit Wohnungslosigkeit vermeiden oder beheben soll. Auch die Stadt Bernburg möchte aus guten Gründen solch eine Fachstelle einrichten.