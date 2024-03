Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Latdorf/MZ. - Wenn die „Kacke“ am Dampfen ist und im wahrsten Sinne des Wortes plötzlich auf der Straße liegt: Seit mehr als 23 Jahren verhindert Jörg Niekau in der Leistdorfer Straße in Latdorf dieses übelriechende Szenario. Obwohl das eigentlich gar nicht seine Aufgabe ist. Denn diesen Job übernehmen in Latdorf drei dezentrale Pumpwerke, eines davon ist nur 100 Meter von Jörg Niekaus aus entfernt. Alle wichtigen Betriebsdaten und Informationen der einzelnen Pumpwerke werden über geeignete Protokolle an die übergeordnete Leitstelle übertragen. Dazu sollten auch Fehlfunktionen oder gar der Ausfall der schon in die Jahre gekommenen technischen Anlagen gehören. In Latdorf ist das nicht der Fall.