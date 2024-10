Anja Kutzner ist seit vielen Jahren Gastronomin in Bernburg. Nun hat sie mitten in der Fußgängerzone den Imbiss „City Baguette“ eröffnet. Was dort auf der Speisekarte steht.

Bernburg/MZ. - Der Aufbau dieser Bernburger Neuheit ist in den zurückliegenden Tagen nicht unbemerkt geblieben. Mitten in Bernburgs Fußgängerzone ist am Montag ein neuer Imbiss unter dem Namen „City-Baguette“ eröffnet worden. Künftig kann man sich sein warmes und frisch belegtes Mittagessen von Anja Kutzner und ihrem Team aus der „Luke“ servieren lassen. „Solch ein Angebot gibt es noch nicht in Bernburg, es ist ähnlich aufgebaut wie bei Subway“, sagt die 52-Jährige.