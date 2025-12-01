weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Totes Baby in Ilberstedt: Polizei ermittelt gegen Mitglied der Familie

EIL:
Belantis in Leipzig soll Asterix-Park werden - Erste neue Attraktion schon 2026
Belantis in Leipzig soll Asterix-Park werden - Erste neue Attraktion schon 2026

Ermittlungen Nach Babytod: Große Trauer in Ilberstedt und neue Details

Nach dem Tod eines fünf Monate alten Babys in Ilberstedt in Sachsen-Anhalt ist die Anteilnahme im Ort groß. Inzwischen ist auch klar, dass es nicht der erste Polizeieinsatz in dem Haus gewesen ist.

Von Manuel Krause Aktualisiert: 02.12.2025, 11:26
Am Ortsrand von Ilberstedt in Sachsen-Anhalt ist ein fünf Monate altes Baby gestorben. Vor dem Haus der Familie wurden Blumen, Kerzen und Kuscheltiere niedergelegt. Die Polizei ermittelt nach einer mutmaßlichen Gewalttat. 
Am Ortsrand von Ilberstedt in Sachsen-Anhalt ist ein fünf Monate altes Baby gestorben. Vor dem Haus der Familie wurden Blumen, Kerzen und Kuscheltiere niedergelegt. Die Polizei ermittelt nach einer mutmaßlichen Gewalttat.  (Foto: Carsten Müller)

Ilberstedt/MZ. - Kerzen, Blumen, Kuscheltiere – in Ilberstedt haben in den zurückliegenden Tagen immer mehr Einwohner Anteil an dem Schicksal des fünf Monate alten Babys genommen, das vor einer Woche am Ortsrand ums Leben kam. Vor dem Haus, in dem sich die Gewalttat ereignete, sind deshalb zahlreiche Bekundungen als Anteilnahme niederlegt worden, um das Mitgefühl den betroffenen Angehörigen auszudrücken.