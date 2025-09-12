Jubiläumsausstellung zum 80. Geburtstag von Hella Kapischke im Museum Schloss Bernburg zeigt die gesamte Bandbreite ihres künstlerischen Schaffens.

Hella Kapischke eröffnete im Museum Schloss Bernburg eine Sonderausstellung mit ihren Bildern, die noch bis Anfang November hängt.

Bernburg/mz. - Der Name Hella Kapischke hat in der Kunstszene einen hohen Stellenwert. Allerdings ist es in der Öffentlichkeit etwas ruhiger um sie geworden, seit sie ihr Atelier im Kutscherhaus aus Altersgründen aufgegeben hat. Das Museum Schloss Bernburg widmet der Künstlerin nun eine Jubiläumsausstellung, die an diesem Samstag, 13. September – auf Wunsch der Künstlerin allerdings nur für geladene Gäste – eröffnet wird.