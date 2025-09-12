weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Kunst: Hella Kapischke eröffnet zum 80. Geburtstag diese Sonderausstellung im Museum Schloss Bernburg

Kunst Hella Kapischke eröffnet zum 80. Geburtstag diese Sonderausstellung im Museum Schloss Bernburg

Jubiläumsausstellung zum 80. Geburtstag von Hella Kapischke im Museum Schloss Bernburg zeigt die gesamte Bandbreite ihres künstlerischen Schaffens.

Von Sophia Möbes 12.09.2025, 12:01
Hella Kapischke eröffnete im Museum Schloss Bernburg eine Sonderausstellung mit ihren Bildern, die noch bis Anfang November hängt.
Hella Kapischke eröffnete im Museum Schloss Bernburg eine Sonderausstellung mit ihren Bildern, die noch bis Anfang November hängt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/mz. - Der Name Hella Kapischke hat in der Kunstszene einen hohen Stellenwert. Allerdings ist es in der Öffentlichkeit etwas ruhiger um sie geworden, seit sie ihr Atelier im Kutscherhaus aus Altersgründen aufgegeben hat. Das Museum Schloss Bernburg widmet der Künstlerin nun eine Jubiläumsausstellung, die an diesem Samstag, 13. September – auf Wunsch der Künstlerin allerdings nur für geladene Gäste – eröffnet wird.