Beim Heiratsmarkt in Biendorf lassen sich am Männertag wieder Paare trauen. Aber auch andernorts wird es in Bernburg und Umgebung zum Feiertag gesellig. Welche Veranstaltungen stattfinden.

Bernburg/Nienburg/MZ - Er ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Lebens in Biendorf: der Heiratsmarkt. Bis in die 1950er reicht die Tradition laut Ortsbürgermeister Uwe Cisewski (CDU) zurück. Mit Unterbrechungen wird der Markt nun seit 2008 stetig am Männertag zelebriert – so also auch morgen, am 29. Mai.