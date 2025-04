Besondere Museumsstücke Heimatstube Könnern gibt historische Einblicke: Warum Lästereien einst gefährlich werden konnten

In den Museen der Region schlummern viele Schätze – so auch in der Heimatstube Könnern. Dort wurde vor etwa zwei Jahren ein kleiner Pranger in einem versteckten Gewölbe gefunden.