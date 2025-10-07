Prozess Haft nach Einbruch in Bernburgs Wasserkraftwerk
25 Eintragungen zieren das Bundeszentralregister eines gebürtigen Mecklenburgers. Welche Straftaten dem Mann diesmal vorgeworfen wurden und wie lange er ins Gefängnis muss.
07.10.2025, 10:09
Bernburg/MZ. - Für das Verlesen des Bundeszentralregisters des Angeklagten ordnete der Vorsitzende des Bernburger Schöffengerichts, André Stelzner, nicht ohne Grund das Selbstleseverfahren an. Schließlich stehen 25 Eintragungen in der „Sündenkartei“ des Angeklagten.