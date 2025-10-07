25 Eintragungen zieren das Bundeszentralregister eines gebürtigen Mecklenburgers. Welche Straftaten dem Mann diesmal vorgeworfen wurden und wie lange er ins Gefängnis muss.

Bernburg/MZ. - Für das Verlesen des Bundeszentralregisters des Angeklagten ordnete der Vorsitzende des Bernburger Schöffengerichts, André Stelzner, nicht ohne Grund das Selbstleseverfahren an. Schließlich stehen 25 Eintragungen in der „Sündenkartei“ des Angeklagten.