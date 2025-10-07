weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Prozess: Haft nach Einbruch in Bernburgs Wasserkraftwerk

Prozess Haft nach Einbruch in Bernburgs Wasserkraftwerk

25 Eintragungen zieren das Bundeszentralregister eines gebürtigen Mecklenburgers. Welche Straftaten dem Mann diesmal vorgeworfen wurden und wie lange er ins Gefängnis muss.

Von Carsten Roloff 07.10.2025, 10:09

Bernburg/MZ. - Für das Verlesen des Bundeszentralregisters des Angeklagten ordnete der Vorsitzende des Bernburger Schöffengerichts, André Stelzner, nicht ohne Grund das Selbstleseverfahren an. Schließlich stehen 25 Eintragungen in der „Sündenkartei“ des Angeklagten.