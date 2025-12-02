In der neuen Schau in der Heimatstube in Alsleben sind knapp 200 Exemplare zu sehen, die vom gesamten Globus stammen. Was sie zu erzählen haben und wem sie gehören.

Glocken aus aller Welt - das hat die neue Ausstellung in Alsleben zu bieten

Andreas Mahlfeld (v.l.) und Thomas Pröschel haben die Glockenausstellung mit vorbereitet.

Alsleben/MZ. - Glocken aus Glas, Metall oder Keramik, manche sehr klein, andere groß, sind in mehreren Vitrinen in der Heimatstube des Heimatvereins Alsleben in der Burgstraße 22 A ausgestellt. Einige hängen an den Wänden oder an einer speziellen Halterung, sodass sie von allen Seiten gut sichtbar sind. Bei leichter Berührung erzeugen sie angenehme Geräusche – manche klingen ermutigend, andere beruhigend.