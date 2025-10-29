In Bernburgs Stadtzentrum ist in dieser Woche das „Genusswerk“ eröffnet worden. Was dort angeboten wird und welche Läden unterdessen schon bald schließen.

Neuheit am Boulevard in Bernburg - das bietet das „Genusswerk“ und diese Geschäfte schließen

In Bernburg hat das „Genusswerk“ eröffnet – mit Frühstück, Mittagstisch und bald auch Lieferdienst.

Bernburg/MZ. - Wer von der Auguststraße zur Bernburger Fußgängerzone unterwegs ist, kommt unweigerlich an dem Schaufenster vorbei, in dem gleich mehrere Gerichte in der Vitrine so manchen hungrig machen dürften.