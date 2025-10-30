weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Transport am 5. November: Über 60 Bewerbungen und ein „Sieger“: Woher die Tanne für den Dessauer Adventsmarkt 2025 kommt

Knapp 60 Bäume haben die Dessau-Roßlauer für ihren Adventsmarkt angeboten. Am Mittwoch wird die auserwählte Blaufichte gefällt und auf den Markt gebracht. Es soll eine Willkommensparty geben.

Von Sylke Kaufhold Aktualisiert: 30.10.2025, 09:44
das wird der Weihnachtsbaum für Dessau 2025, die Blaufichte steht im Ortsteil Mildensee und wird bald abtransportiert
das wird der Weihnachtsbaum für Dessau 2025, die Blaufichte steht im Ortsteil Mildensee und wird bald abtransportiert Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Dessau-Roßlau hat seinen Weihnachtsbaum für den Adventsmarkt gefunden. Noch steht dieser in einem Garten im Kirchhau in Mildensee. Doch am kommenden Mittwoch, 5. November, wird er gefällt.