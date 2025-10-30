Transport am 5. November Über 60 Bewerbungen und ein „Sieger“: Woher die Tanne für den Dessauer Adventsmarkt 2025 kommt
Knapp 60 Bäume haben die Dessau-Roßlauer für ihren Adventsmarkt angeboten. Am Mittwoch wird die auserwählte Blaufichte gefällt und auf den Markt gebracht. Es soll eine Willkommensparty geben.
Aktualisiert: 30.10.2025, 09:44
Dessau/MZ. - Dessau-Roßlau hat seinen Weihnachtsbaum für den Adventsmarkt gefunden. Noch steht dieser in einem Garten im Kirchhau in Mildensee. Doch am kommenden Mittwoch, 5. November, wird er gefällt.