Knapp 60 Bäume haben die Dessau-Roßlauer für ihren Adventsmarkt angeboten. Am Mittwoch wird die auserwählte Blaufichte gefällt und auf den Markt gebracht. Es soll eine Willkommensparty geben.

Über 60 Bewerbungen und ein „Sieger“: Woher die Tanne für den Dessauer Adventsmarkt 2025 kommt

das wird der Weihnachtsbaum für Dessau 2025, die Blaufichte steht im Ortsteil Mildensee und wird bald abtransportiert

Dessau/MZ. - Dessau-Roßlau hat seinen Weihnachtsbaum für den Adventsmarkt gefunden. Noch steht dieser in einem Garten im Kirchhau in Mildensee. Doch am kommenden Mittwoch, 5. November, wird er gefällt.