Auch die Turnhalle soll erneuert werden. Gesamtkosten für beide Vohaben belaufen sich auf über eine Million Euro.

Plötzkau/MZ. - Der energetischen Sanierung von Grundschule und Turnhalle in Plötzkau steht nun nichts mehr im Weg: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einen Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des Projektes gefasst. Bürgermeister Peter Rosenhagen (parteilos) ist froh, dass damit eine weitere Hürde genommen ist. „Wir brauchen es ja“, sagt er. Denn somit können auch die Fördermittel aus dem Programm „Öffizienz“ Sachsen-Anhalt beantragt werden. Der Bürgermeister wird laut Gemeinderatsbeschluss „ermächtigt, die dafür benötigten Unterschriften zu leisten“.