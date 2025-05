An der Kriegsgrabanlage auf dem Bernburger Martinsplatz sind 14 neue Bäume gepflanzt worden. Säulenblutbuchen und Ulmen folgen hier auf Pappeln und treiben nun erstmals aus.

Pflanzung an Kriegsgrabanlage

Bernburg/MZ - Wer in den vergangenen Wochen aufmerksam auf dem Bernburger Martinsplatz unterwegs war, der hat sie womöglich schon bemerkt: 14 junge Bäume, die dort rund um den oberen Bereich der Kriegsgrabanlage gepflanzt worden sind. Nun treiben die neuen Gewächse erstmals aus – mit Blättern in frischem Grün, ebenso wie in einem tiefen, dunklen Rot.