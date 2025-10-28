Die Feuerwehr Belleben verabschiedete am Samstag ihren langjährigen Wehrleiter sowie das ebenso verdiente Oldtimer-Löschfahrzeug. Die jungen Nachfolger für beide sind bereits da.

Die Bellebener Retter bekamen von Könnerns Bürgermeister Martin Zbyszewski (Mitte) den symbolischen Schlüssel für das neue Feuerwehrfahrzeug überreicht.

Belleben/MZ. - Der Wettergott war nicht besonders gnädig zu den Veranstaltern. Doch trotz des zwischenzeitlichen Nieselregens und des heftigen Windes herrschte am Samstag an der Bellebener Feuerwache großer Andrang. Aus mehreren guten Gründen: Zum einen wurde der ehemalige Wehrleiter Reno Eilemann feierlich verabschiedet. Seine Nachfolge hat Jens Maceczek angetreten.