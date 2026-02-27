Der Angeklagte und seine Ex-Partnerin streiten ab, dass sie etwas mit dem größten Drogenfund bei der Hausdurchsuchung zu tun haben. Was ein erfahrener Ermittler dazu gesagt hat.

Festnahme nach Flucht vor der Polizei rings um Könnern - so geht Verfahren gegen 33-Jährigen weiter

Der Angeklagte wird während der Festnahme gefesselt.

Könnern/Magdeburg/MZ. - Ein 33-jähriger Slowake, der derzeit in der JVA in Burg einsitzt, muss sich seit dieser Woche vor der dritten Strafkammer des Landgerichts Magdeburg wegen des Besitzes und des Handelns von Betäubungsmitteln in der Zeit zwischen dem 4. Dezember 2024 und dem 7. Februar 2025, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen verantworten.