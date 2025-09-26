Nach dem Umzug können sich Besucher in Alsleben die neuen Räume anschauen. Zugleich wird Weltkindertag gefeiert.

Feierliche Eröffnung wird am neuen Standort mit vielen Aktionen gefeiert

Lehrerin Stefanie Rathmann zeigt Vincent (von links), Tommy, Meghan und Lotta, wie sich ein Luftballon ohne Pusten aufbläht.

Alsleben/MZ. - Ob der Luftballon wohl auch platzt? Das hat Stefanie Rathmann noch nicht ausprobiert. Aber auch ohne den großen Knall ist das Experiment, das die Klassenlehrerin der 1. Klasse der Grundschule Alsleben vorführt, spannend: Denn der Luftballon wird größer, ohne dass er aufgepustet werden muss.