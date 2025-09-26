Grundschule Alsleben Feierliche Eröffnung wird am neuen Standort mit vielen Aktionen gefeiert
Nach dem Umzug können sich Besucher in Alsleben die neuen Räume anschauen. Zugleich wird Weltkindertag gefeiert.
26.09.2025, 10:00
Alsleben/MZ. - Ob der Luftballon wohl auch platzt? Das hat Stefanie Rathmann noch nicht ausprobiert. Aber auch ohne den großen Knall ist das Experiment, das die Klassenlehrerin der 1. Klasse der Grundschule Alsleben vorführt, spannend: Denn der Luftballon wird größer, ohne dass er aufgepustet werden muss.