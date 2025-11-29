Kameraden mehrerer Ortswehren haben in der Nacht zum Sonnabend ein Feuer im Dachbereich eines Trebnitzer Hauses gelöscht. Dort waren sie bereits zum wiederholten Mal im Einsatz.

Erneuter Einsatz am Langen Weg in Trebnitz: Kameraden löschen Brand im Dachbereich eines Hauses

Kameraden aus Könnern, Trebnitz, Beesenlaublingen und Bebitz haben in der Nacht zum Sonnabend ein Feuer im Dachbereich eines Trebnitzer Hauses gelöscht.

Trebnitz/MZ - Zum wiederholten Mal ist die Feuerwehr in der Nacht zum Sonnabend zu einem Einsatz am Langen Weg im Könneraner Ortsteil Trebnitz gerufen worden. „Wir waren dort in den vergangenen zwei Monaten zu diversen Bränden“, sagt Könnerns Ortswehrleiter Chris Röthling. Der neueste Einsatz sei der fünfte in dieser Zeit gewesen.