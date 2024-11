Nachdem das Sportgericht den SV Plötzkau von jeglichen rassistischen Vorwürfen freisprach, landete der Fall nun am Amtsgericht in Bernburg. „Belastungszeuge“ erschien nicht.

Wegen der unberechtigten Vorwürfe sind die Fußballer des Fußball-Landesklassevereins SV Plötzkau am 6. April 2024 zwar zum Punktspiel nach Aken gefahren, aber nicht aufgelaufen. Gemeinsam mit den Gastgebern setzten sie ein Zeichen gegen Rassismus auf dem Fußballplatz.

Bernburg/mz. - Dieser Fußball-Fall ist in die zweite Verlängerung gegangen. Der vom VfB Ottersleben II erzwungene Abbruch des Landesklasse-Punktspiels am 23. März 2024 beim SV Plötzkau hat im Frühjahr riesige Wellen geschlagen, die nun bis in den November reichten.