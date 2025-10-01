Bernburgs Jugend- und Sozialausschuss diskutiert Wege zu einem inklusiven Spielort, die vor allem finanziell herausfordernd sind. Für ein Pilotprojekt wird ein Partner als Fördermittel-Antragsteller bei der „Aktion Mensch“ gesucht.

Noch gibt es auf Bernburgs Spielplätzen keine inklusiven Spielgeräte, an denen auch behinderte Kinder spielen können. Das soll sich ändern.

Bernburg/MZ. - Fast 80 Prozent der Spielplätze bundesweit sind so gestaltet, dass Kinder mit Behinderung nur zugucken können. Aber auch die restlichen Spielplätze sind trotz inklusiver Merkmale – in Sachsen-Anhalt 14,3 Prozent – in der Regel nicht komplett barrierefrei. Dies geht aus einer Studie von „Aktion Mensch“ und dem Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport hervor, die 1.000 Spielplätze in der Republik begutachtete. Diese Situation soll sich in Bernburg alsbald ändern, wenn es nach der Linken geht. Die Stadtratsfraktion der Partei brachte das Thema in der jüngsten Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses auf den Tisch. Sie wollte die Verwaltung beauftragen, zu prüfen, wie die vorhandenen 48 Spielplätze mit einfachen Möglichkeiten schrittweise verbessert werden können.