Zweiter Weltkrieg, neue Heimat, anderer Beruf - Josef Gossens hat am Dienstag in Bernburg seinen 100. Geburtstag gefeiert und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Was ihn fit hält.

Josef Gossens feierte am Dienstag seinen 100. Geburtstag in Bernburg. Viele kamen zum Gratulieren.

Bernburg/MZ. - Das Handy klingelt und sofort greift Josef Gossens selbstverständlich zum Hörer und begrüßt den Anrufer. Am Dienstag hatte der gut gelaunte Senior im schicken grau melierten Anzug sein Telefon recht häufig am Ohr und nahm die Glückwünsche entgegen. Kaum zu glauben, dass der aufgeweckte und freundliche Rentner an diesem Tag seinen 100. Geburtstag feierte. „Ich hab schon ganz schön was erlebt“, muss er zugeben, als er von seiner Lebensgeschichte berichtet.