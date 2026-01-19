Die Top-10 laut Klickzahlen: Was weckte das meiste Interesse bei den Lesern aus Bernburg und der Region? Das sind die zehn am häufigsten aufgerufenen Online-Artikel aus dem Jahr 2025.

Drama, Aufreger und Herz - das sind die Top-Artikel aus Bernburg in 2025 gewesen

Vor dem Haus in Ilberstedt, in dem ein fünf Monate altes Baby ums Leben kam, wurden Blumen niedergelgt.

Bernburg/MZ. - Ob auf dem Smartphone, Tablet oder PC-Bildschirm – überall können die Beiträge der MZ rund um die Uhr inzwischen gelesen werden, auch die aus der Region Bernburg. Aber was bewegte die Menschen im Jahr 2025 besonders? Das sind die meist geklickten Online-Texte aus der Bernburger Redaktion: