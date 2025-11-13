Welche Aufgaben sie für die nächsten Jahre sieht und warum sie sich eine hohe Wahlbeteiligung wünscht.

Alsleben/MZ. - 2.100 Einwohner sind am Sonntag, 16. November, in Alsleben dazu aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Mit Anja Twietmeyer (CDU) gibt es zwar nur eine Kandidatin. Ihre Wahl ist somit ziemlich sicher. Dennoch wollte sich die 53-Jährige im Rahmen einer Wahlveranstaltung den Fragen der Bürger stellen – und das Angebot stieß am Montagabend auf großes Interesse.