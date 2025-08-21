Crossfun an der Autobahn Die Stockcars kommen nach Bernburg
Mehr als 100 Fahrzeuge gehen am Wochenende nahe des Autobahndreiecks bei Bernburg an den Start. Das können Besucher beim Crossfun erleben.
21.08.2025, 05:58
Bernburg/MZ. - Die Strecke ist bereits abgesteckt. Nun können die ersten Rennautos per Anhänger zum Gewerbegebiet am Autobahndreieck bei Bernburg nahe der Firma Almeco angeliefert werden. Denn an diesem Wochenende von 23. und 24. August wird das große Stockcar-Rennen „Crossfun“ veranstaltet.