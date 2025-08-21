Mehr als 100 Fahrzeuge gehen am Wochenende nahe des Autobahndreiecks bei Bernburg an den Start. Das können Besucher beim Crossfun erleben.

Adrenalin und viel Staub sind wieder bei den Stockcar-Rennen im Gewerbegebiet an der A14 zu erwarten.

Bernburg/MZ. - Die Strecke ist bereits abgesteckt. Nun können die ersten Rennautos per Anhänger zum Gewerbegebiet am Autobahndreieck bei Bernburg nahe der Firma Almeco angeliefert werden. Denn an diesem Wochenende von 23. und 24. August wird das große Stockcar-Rennen „Crossfun“ veranstaltet.